У Литві прагнуть улітку укласти контракти на закупівлю додаткових систем ППО

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Кащюнас у розмові з журналістами після засідання комітету з питань національної безпеки і оборони парламенту Литви заявив, що сподівається на якнайшвидше укладання контрактів на закупівлю ППО.

"Ми з прем'єром шукаємо всі можливі способи ухвалення рішень протягом цього півріччя, протягом літа – щоб були не тільки плани, а й законтрактовані ці системи", – запевнив він.

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Голова литовського Міноборони уточнив, що йдеться "про третє придбання системи ППО середньої дальності, про друге придбання систем малої дальності".

Він також запропонував установам та політичним партіям Литви замість запланованого танкового батальйону створити роту та приділити більше уваги посиленню протиповітряної оборони.

Нещодавно Вільнюс заявив, що розглядає можливість придбання у Німеччини систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії IRIS-T, хоча минулого року відмовився від цих намірів.

Восени 2023 року Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи ППО середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Але Литва тоді вирішила віддати перевагу норвезькій системі ППО NASAMS і в грудні підписала контракт із виробником.