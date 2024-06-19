Вооруженные силы Литвы получили эвакуационные танки Bergepanzer-2
На вооружение литовских вооруженных сил поступили два эвакуационных танка Bergepanzer-2.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует "Европейская правда".
Эвакуационные танки Bergepanzer-2 (BPz2) – это современные машины, предназначенные для проведения ремонта на поле боя, в том числе замены отдельных деталей в полевых условиях или выполнения задач по эвакуации.
Модернизированное шасси эвакуационных танков создано на базе танкового шасси Leopard-1.
Приобретение эвакуационных танков – часть проекта закупки 155-мм гаубиц PzH 2000.
Два таких танка уже были модернизированы и доставлены в Литву ранее, а еще два передаются сейчас.
Накануне стало известно, что в Литве начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.
Также недавно министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.