Британські лейбористи відсторонили кандидата через пост із роспропагандою

Лейбористська партія Великої Британії відсторонила свого кандидата на дострокових виборах Енді Брауна, який, як з’ясувалось, поширював матеріали російської пропаганди в соцмережах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Independent.

Нещодавно стало відомо, що у квітні 2018 року – незабаром після спроби вбивства колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки Юлії – Браун розмістив у соцмережах статтю пропагандистського каналу RT.

У статті стверджувалось, що нервово-паралітична речовина "Новічок", використана під час замаху на Скрипалів агентами російської розвідки, "ніколи не вироблялася в Росії".

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Тоді ж Браун поширив цитату єврейського історика, де стверджувалось, нібито "праві Лейбористській партії і поза нею заперечують проти того, що Джеремі Корбін (колишній лідер лейбористів. – Ред.) є послідовним прихильником прав палестинців".

Тіньова міністерка фінансів британських лейбористів Рейчел Рівз після оприлюднення інформації заявила, що Брауна відсторонили як кандидата від лейбористів.

"Це абсолютно правильно. Ми вжили швидких заходів. Щойно про ці публікації стало відомо, ми його позбулися", – запевнила вона.

Але Браун все одно з'явиться у виборчому бюлетені як кандидат від лейбористів, оскільки термін висування кандидатів минув. Це означає, що він балотуватиметься як незалежний кандидат.

Дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня. За оцінками, Консервативна партія, що перебуває при владі з 2010 року, може зазнати найбільшої поразки в історії.

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