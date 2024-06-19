Британские лейбористы отстранили кандидата из-за поста с роспропагандой

Лейбористская партия Великобритании отстранила своего кандидата на досрочных выборах Энди Брауна, который, как выяснилось, распространял материалы российской пропаганды в соцсетях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Independent.

Недавно стало известно, что в апреле 2018 года – вскоре после попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Браун разместил в соцсетях статью пропагандистского канала RT.

В статье утверждалось, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", использованное во время покушения на Скрипалей агентами российской разведки, "никогда не производилось в России".

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Тогда же Браун распространил цитату еврейского историка, где утверждалось, что якобы "правые евреи в Лейбористской партии и вне ее возражают против того, что Джереми Корбин (бывший лидер лейбористов. – Ред.) является последовательным сторонником прав палестинцев".

Теневой министр финансов британских лейбористов Рэйчел Ривз после обнародования информации заявила, что Брауна отстранили как кандидата от лейбористов.

"Это абсолютно правильно. Мы приняли быстрые меры. Как только об этих публикациях стало известно, мы от него избавились", – заверила она.

Но Браун все равно появится в избирательном бюллетене как кандидат от лейбористов, поскольку срок выдвижения кандидатов истек. Это означает, что он будет баллотироваться как независимый кандидат.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 4 июля. По оценкам, Консервативная партия, находящаяся у власти с 2010 года, может потерпеть крупнейшее поражение в истории.

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