На білорусько-польському кордоні поранили жінку з Ірану

Польська правозахисна організація повідомила про випадок поранення на кордоні з Білоруссю жінки-мігрантки з Ірану, яку після цього забрали до польської лікарні; прикордонники підтверджують це.

Як повідомляє "Європейська правда", історію опублікувало видання Newsweek.

Ситуації надали розголос правозахисники з асоціації Egala, що входять до коаліції організацій Granica Group, які відстежують ситуацію на польсько-білоруському кордоні з точки зору дотримання прав людини.

За версією, яку розповідають правозахисники, 35-річна жінка на час інциденту провела з білоруського боку кордону вже кілька тижнів. За її словами, вона йшла уздовж паркану у сподіванні знайти когось, у кого можна попросити їжу. У цей час в неї звідкись без попередження вистрілили і поцілили в око.

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Жінка не знає, хто стріляв у неї та з якого боку, сказавши лише, що це були "люди у формі". Після того, як вона отримала поранення, польські прикордонники впустили її через паркан та відправили до лікарні у польському місті Гайнувка.

Прикордонна служба підтвердила, що близько 15 години патруль в районі села Дубичі Церковні отримав інформацію про жінку з травмою ока біля кордону. Прибувши на місце, патрульні викликали швидку.

Речниця Підляського відділення Прикордонної служби заявила також, що в останні дні проти людей на кордоні зброю не застосовували.

У лікарні зазначили, що жінка у відносно хорошому стані і немає ризику, що вона втратить зір.

У Granica Group закликають розібратися, хто і чому стріляв у жінку, оскільки кордон оснащений численними засобами спостереження.

Раніше у Польщі піднявся скандал через притягнення до відповідальності військових, які стріляли в землю з вогнепальної зброї у спробі зупинити мігрантів на кордоні.

У квітні у мігрантки на кордоні Білорусі з Польщею народилася дитина.