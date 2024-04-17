У мігрантки на кордоні Білорусі з Польщею народилася дитина

Польські прикордонники відправили до медичного закладу в країні жінку з новонародженим немовлям з-поміж мігрантів, які намагаються перейти кордон Білорусі з Польщею.

Як інформує RMF24, про це повідомили у Прикордонній службі Польщі, пише "Європейська правда".

Вранці у вівторок на ділянці кордону в районі міста Біловежа прикордонникам стало відомо, що одна жінка серед мігрантів, громадянка Ефіопії, потребує невідкладної медичної допомоги. З’ясувалося, що це молода матір з дівчинкою-немовлям, яка народилась кілька годин тому.

Фото: Підляський відділ Прикордонної служби Польщі

Прикордонники викликали військовий автомобіль медслужби, який забрав жінку з дитиною до лікарні у містечку Гайнувка.

Це, наскільки відомо, перший подібний випадок за понад три роки штучної міграційної кризи на кордоні Білорусі з Польщею.

У Прикордонній службі додали, що з початку року у понад 70 випадках надавали допомогу мігрантам, яким вдалося перетнути кордон. За минулі вихідні Польща зафіксувала майже 700 спроб мігрантів потрапити з території Білорусі до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно дитина з’явилася на світ у потязі паризького метро.