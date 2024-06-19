На белорусско-польской границе ранили женщину из Ирана

Польская правозащитная организация сообщила о случае ранения на границе с Беларусью женщины-мигрантки из Ирана, которую после этого забрали в польскую больницу; пограничники подтверждают это.

Как сообщает "Европейская правда", историю опубликовало издание Newsweek.

Ситуации придали огласку правозащитники из ассоциации Egala, входящей в коалицию организаций Granica Group, которые отслеживают ситуацию на польско-белорусской границе с точки зрения соблюдения прав человека.

По версии, которую рассказывают правозащитники, 35-летняя женщина на время инцидента провела с белорусской стороны границы уже несколько недель. По ее словам, она шла вдоль забора в надежде найти кого-то, у кого можно попросить еду. В это время в нее откуда-то без предупреждения выстрелили и попали в глаз.

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Женщина не знает, кто стрелял в нее и с какой стороны, сказав лишь, что это были "люди в форме". После того как она получила ранения, польские пограничники впустили ее через забор и отправили в больницу в польском городе Гайнувка.

Пограничная служба подтвердила, что около 15 часов патруль в районе села Дубиче Церкевне получил информацию о женщине с травмой глаза возле границы. Прибыв на место, патрульные вызвали скорую.

Пресс-секретарь Подляского отделения Пограничной службы заявила также, что в последние дни против людей на границе оружие не применяли.

В больнице отметили, что женщина в относительно хорошем состоянии и нет риска, что она потеряет зрение.

В Granica Group призывают разобраться, кто и почему стрелял в женщину, поскольку граница оснащена многочисленными средствами наблюдения.

Ранее в Польше поднялся скандал из-за привлечения к ответственности военных, которые стреляли в землю из огнестрельного оружия в попытке остановить мигрантов на границе.

В апреле у мигрантки на границе Беларуси с Польшей родился ребенок.