У Польщі змінили заходи щодо військових, які застосували зброю на кордоні з Білоруссю

Прокуратура послабила заходи щодо двох польських військових, проти яких ведуть розслідування щодо перевищення повноважень після того, як вони пострілами у землю зупиняли мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У прокуратурі вирішили, що підозрювані можуть повернутися до виконання обов’язків та отримувати заробітну плату у звичайному обсязі. Водночас зберегли захід щодо нагляду начальства. Розслідування інциденту продовжиться.

Журналісти побачили зв'язок між цим рішенням та розглядом в уряді законодавчих змін щодо спеціального захисту військових, які порушили процедури застосування зброї під час виконання завдань з охорони кордону.

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Зазначених військових затримали після подій, що сталися ще наприкінці березня, проте публічного розголосу ситуація набула лише у червні, коли історія потрапила у ЗМІ. За уточненою інформацією, звинувачення висунули щодо двох затриманих, третього допитували як свідка.

Ці новини викликали велике обурення у суспільстві на тлі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю та нещодавнього інциденту, коли мігрант завдав прикордоннику ножових поранень і він згодом помер у лікарні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш тоді заявив, що дії військової поліції виглядають неприйнятними. Прем’єр Дональд Туск також заявив, що вважає суспільне обурення обґрунтованим і він очікує "висновків та кадрових рішень".

Проте цього тижня Косіняк-Камиш заявив, що відставок у зв’язку з цією ситуацією не планують.

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