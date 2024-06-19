Польская прокуратура изменила меры в отношении военных, применивших оружие на границе с Беларусью

Прокуратура ослабила меры в отношении двух польских военных, против которых ведут расследование о превышении полномочий после того, как они выстрелами в землю останавливали мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре решили, что подозреваемые могут вернуться к исполнению обязанностей и получать заработную плату в обычном объеме. В то же время сохранили меру по надзору начальства. Расследование инцидента продолжится.

Журналисты увидели связь между этим решением и рассмотрением в правительстве законодательных изменений относительно специальной защиты военных, которые нарушили процедуры применения оружия при выполнении задач по охране границы.

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Указанных военных задержали после событий, произошедших еще в конце марта, однако публичную огласку ситуация получила только в июне, когда история попала в СМИ. По уточненной информации, обвинения выдвинули в отношении двух задержанных, третьего допрашивали в качестве свидетеля.

Эти новости вызвали большое возмущение в обществе на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью и недавнего инцидента, когда мигрант нанес пограничнику ножевые ранения и он впоследствии скончался в больнице.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тогда заявил, что действия военной полиции выглядят неприемлемыми. Премьер Дональд Туск также заявил, что считает общественное возмущение обоснованным и он ожидает "выводов и кадровых решений".

Однако на этой неделе Косиняк-Камыш заявил, что отставок в связи с этой ситуацией не планируют.

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