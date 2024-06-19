Президент Румунії в четвер розповість, що робитиме з прагненням очолити НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс планує оголосити в четвер, 20 червня, про майбутнє своєї заявки на посаду генерального секретаря НАТО після того, як його суперник, голова уряду Нідерландів Марк Рютте, отримав підтримку з боку Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На пресконференції з італійським президентом Серджо Матареллою Йоганніс прокоментував майбутнє своєї заявки на посаду генсека Альянсу.

"Про НАТО більше завтра. Я представлю ці питання спочатку Вищій раді національної оборони (CSAT), а потім громадськості. Завтра вдень ви будете повністю поінформовані, і ми будемо рухатися вперед", – сказав він, не уточнивши подробиць.

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65-річний Йоганніс оголосив про наміри поборотись за найвищу посаду в Північноатлантичному Альянсі у березні, наголошуючи на тому, що він представляє східний фланг НАТО. Але за тривалий час його відкрито підтримала лише Угорщина.

Нещодавно, однак, Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте. На цьому тлі ЗМІ анонсували зняття кандидатури Клауса Йоганніса, яка остаточно відкриє шлях очільнику уряду Нідерландів на шляху до посади.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, вперше публічно заявив, що найбільше шансів на це має Рютте.

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