Столтенберг про наступника: НАТО близький до рішення, Рютте – дуже гарний кандидат

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, вперше публічно заявив, що найбільше шансів на це має голова уряду Нідерландів Марк Рютте.

Про це Столтенберг сказав під час пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні 18 червня, передає "Європейська правда".

Генсек НАТО визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

"Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря", – констатував Столтенберг.

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Він заявив, що Марк Рютте – "це дуже гарний кандидат, бо має багато досвіду на посаді прем’єра".

"Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене", – підсумував генсек.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Одночасно президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий підтримати кандидатуру Рютте в обмін на допомогу з посиленням ППО.

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