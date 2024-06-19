Президент Румынии в четверг расскажет, что будет делать со стремлением возглавить НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис планирует объявить в четверг, 20 июня, о будущем своей заявки на пост генерального секретаря НАТО после того, как его соперник, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, получил поддержку со стороны Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На пресс-конференции с итальянским президентом Серджо Маттареллой Йоханнис прокомментировал будущее своей заявки на должность генсека Альянса.

"О НАТО больше завтра. Я представлю эти вопросы сначала Высшему совету национальной обороны (CSAT), а затем общественности. Завтра днем вы будете полностью проинформированы, и мы будем двигаться вперед", – сказал он, не уточнив подробностей.

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65-летний Йоханнис объявил о намерениях побороться за высший пост в Североатлантическом Альянсе в марте, подчеркивая, что он представляет восточный фланг НАТО. Но за долгое время его открыто поддержала только Венгрия.

Недавно, однако, Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте. На этом фоне СМИ анонсировали снятие кандидатуры Клауса Йоханниса, которая окончательно откроет путь главе правительства Нидерландов на пути к должности.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это у Рютте.

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