США після ремонту знову відкривають плавучий пірс для доставки гумдопомоги в Газу

США повторно відкриють тимчасовий пірс, який використовувався з 17 травня для доставки гуманітарної допомоги в Газу, і був тимчасово прибраний після пошкодження наприкінці травня.

Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, очікується, що пірс повернеться на місце в Середземному морі цього тижня, щоб знову допомагати з доставкою гуманітарної допомоги в Газу.

"Ми очікуємо, що він знову запрацює цього тижня", – сказав Райдер.

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Він також розповів, що США планують продовжувати операції зі скидання гуманітарної допомоги з повітря.

"Що стосується скидів з повітря, то у нас є можливості і ми маємо намір продовжувати здійснювати повітряні десантування", – додав представник Пентагону.

З 17 травня вантажівки з допомогою почали рухатися через тимчасовий пірс, який побудували США біля Гази, щоб доставити більше товарів в обложений сектор, де сотні тисяч людей стикаються з гострою гуманітарною кризою.

Однак вже наприкінці травня побудований військовими США пірс біля узбережжя Гази тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася.