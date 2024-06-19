США после ремонта вновь открывают плавучий пирс для доставки гумпомощи в Газу

США повторно откроют временный пирс, который использовался с 17 мая для доставки гуманитарной помощи в Газу, и был временно убран после повреждения в конце мая.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ожидается, что пирс вернется на место в Средиземном море на этой неделе, чтобы снова помогать с доставкой гуманитарной помощи в Газу.

"Мы ожидаем, что он снова заработает на этой неделе", – сказал Райдер.

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Он также рассказал, что США планируют продолжать операции по сбросу гуманитарной помощи с воздуха.

"Что касается сбросов с воздуха, то у нас есть возможности и мы намерены продолжать осуществлять воздушные десантирования", – добавил представитель Пентагона.

С 17 мая грузовики с помощью начали двигаться через временный пирс, который построили США возле Газы, чтобы доставить больше товаров в осажденный сектор, где сотни тысяч людей сталкиваются с острым гуманитарным кризисом.

Однако уже в конце мая построенный военными США пирс у побережья Газы временно убрали после того, как часть конструкции отломилась.