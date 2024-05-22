Після нападу ХАМАС на Ізраїль випадки антисемітизму в Берліні досягли рекордного рівня

Кількість антисемітських інцидентів, зафіксованих дослідницьким центром у Берліні, зросла до історичного максимуму з часу атаки ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Дослідницький та інформаційний центр з питань антисемітизму (RIAS) нарахував загалом 1270 таких образ в Інтернеті, а також фізичних погроз та нападів минулого року у Берліні.

Це майже на 50% більше, ніж 2022 року, і це також найвищий показник, зафіксований RIAS за один рік, йдеться у звіті.

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"День 7 жовтня 2023 року став поворотним моментом: Відтоді антисемітизм у Берліні став набагато більш присутнім, і раніше наявні форми антисемітизму стали більш укоріненими та інтенсивними", – зазначив RIAS.

Єврейське життя в публічній сфері після 7 жовтня стало ще більш обмеженим, ніж раніше, вказує центр, в той час, як використання антисемітських висловлювань в Інтернеті стало "більш розкутою" практикою.

У звіті йдеться, що кількість зареєстрованих випадків антисемітизму різко зросла за останні три місяці 2023 року, де 62% всіх інцидентів, зафіксованих минулого року, сталися в цей період.

До нападу ХАМАС на Ізраїль в середньому фіксувалося трохи більш як два інциденти на тиждень, як і попереднього року. З 7 жовтня 2023 року до кінця 2023 року відбувалося в середньому 14 інцидентів на тиждень, повідомляє RIAS.

Раніше в німецькій столиці Берліні напали на чоловіка з прапором Ізраїлю, який сидів на літній терасі одного з місцевих ресторанів.

Нещодавно федеральна міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер закликала німецькі університети рішуче протидіяти антисемітизму.

Також напередодні сотні людей вийшли на вулиці Гамбурга проти ісламізму і антисемітизму, за ліберальні цінності і Основний закон.