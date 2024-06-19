Во Франции вспыхнул громкий скандал из-за изнасилования 12-летней еврейской девочки, в котором обвиняют двух подростков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Нападение вызвало широкий шок и беспокойство, особенно после всплеска антисемитизма во Франции с началом войны между Израилем и ХАМАС.

Девушка сообщила об изнасиловании в городе Курбевуа в субботу, после чего были задержаны трое мальчиков в возрасте 12-13 лет.

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Во вторник двум мальчикам было предъявлено несколько предварительных обвинений, в том числе в групповом изнасиловании несовершеннолетней в возрасте до 15 лет при отягчающих обстоятельствах, насилии и публичном оскорблении на религиозной почве, угрозах убийством, попытке вымогательства и незаконной записи или трансляции изображений сексуального характера.

Прокуратура не указала вероисповедание девочки и не обнародовала ее личность. Французские СМИ и мэр города назвали это антисемитским нападением и назвали девочку еврейкой.

Позже адвокат и еврейский лидер Эли Корчиа заявил, что девушка является еврейкой и что во время нападения упоминалась Палестина.

Двое парней находятся под стражей до завершения следствия, сообщили в прокуратуре. Третий мальчик был признан свидетелем предполагаемого изнасилования.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин назвал нападение "ужасным" и заявил, что полиция ограничена в своих возможностях предотвратить такое насилие.

На инцидент также отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон, который попросил школы провести на этой неделе "дискуссионный час" на тему расизма и антисемитизма, сообщает Reuters.

Недавно стало известно, что количество антисемитских инцидентов, зафиксированных исследовательским центром в Берлине, выросло до исторического максимума со времени атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Еще в ноябре 2023 года Европейская комиссия заявила, что европейские евреи снова живут в страхе на фоне всплеска антисемитских инцидентов по всей Европе за несколько недель, прошедших после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.