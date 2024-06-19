Берегова охорона Італії досі шукає десятки мігрантів після аварії човна у Середземному морі

Берегова охорона Італії продовжує пошуки на морі і з повітря десятків людей, які зникли безвісти після того, як човен перекинувся і частково затонув на початку цього тижня в небезпечному Середземномор'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Частково затонулий човен все ще знаходився в полі зору, але командувач пошукової операції заявив, що тіл загиблих не виявлено.

Човен перекинувся приблизно за 195 кілометрів від узбережжя Калабрії.

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Вцілілі біженці розповіли, що мотор човна загорівся, в результаті чого він перекинувся біля італійського узбережжя приблизно через вісім днів після відплиття з Туреччини

Загалом на борту човна перебувало близько 75 осіб з Ірану, Сирії та Іраку.

Окремо в понеділок благодійне рятувальне судно Nadir врятувало 51 людину з Сирії, Єгипту, Пакистану і Бангладеш і доставило їх на Лампедузу. Ще 10 осіб, які перебували на тому ж човні, були знайдені мертвими на нижній палубі.

У понеділок біля південних берегів Італії перекинувся човен з десятками мігрантів, близько 50 осіб вважаються зниклими. Торгове судно, що проходило повз місце аварії підібрало 12 осіб. Також підібрали тіло загиблої жінки.