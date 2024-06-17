Аварії човнів з мігрантами біля берегів Італії: 11 загиблих, десятки зникли безвісти

Одинадцять мігрантів загинули і десятки вважаються зниклими безвісти в понеділок після двох корабельних аварій біля південних берегів Італії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані німецької благодійної організації RESQSHIP та італійської берегової охорони, пише "Європейська правда".

Німецька група допомоги RESQSHIP, яка керує рятувальним судном Nadir, повідомила, що підібрала 51 людину з дерев'яного човна, що тонув, і знайшла 10 тіл, затиснутих на нижній палубі судна.

Окремо італійська берегова охорона заявила, що шукає невизначену кількість зниклих мігрантів після корабельної аварії вітрильника приблизно за 220 кілометрів на схід від південного регіону Калабрія.

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У повідомленні йдеться, що частково затонуле судно, яке, ймовірно, вийшло з турецького порту, вперше було помічене французьким кораблем у міжнародних водах, де перетинаються італійські та грецькі зони пошуку і порятунку.

Французький катер взяв на борт 12 врятованих, яких переправили на вантажне судно, а потім на італійське патрульне судно берегової охорони.

Один з них помер одразу після того, як групу доставили на берег в Калабрії.

Італійський громадський мовник RAI повідомив, що "щонайменше 50" мігрантів вважаються зниклими безвісти.

На початку червня в Егейському морі один мігрант загинув і п’ятеро постраждали через зіткнення їхнього човна з катером берегової охорони.

Нагадаємо, у Греції судять 9 громадян Єгипту, яким приписують відповідальність за загибель у морі сотень мігрантів.