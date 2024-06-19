Береговая охрана Италии до сих пор ищет десятки мигрантов после крушения лодки в Средиземном море

Береговая охрана Италии продолжает поиски на море и с воздуха десятков людей, пропавших без вести после того, как лодка перевернулась и частично затонула в начале этой недели в опасном Средиземноморье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Частично затонувшая лодка все еще находилась в поле зрения, но командующий поисковой операции заявил, что тел погибших не обнаружено.

Лодка перевернулась примерно в 195 километрах от побережья Калабрии.

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Уцелевшие беженцы рассказали, что мотор лодки загорелся, в результате чего она перевернулась у итальянского побережья примерно через восемь дней после отплытия из Турции

Всего на борту лодки находилось около 75 человек из Ирана, Сирии и Ирака.

Отдельно в понедельник благотворительное спасательное судно Nadir спасло 51 человека из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш и доставило их на Лампедузу. Еще 10 человек, которые находились на той же лодке, были найдены мертвыми на нижней палубе.

В понедельник у южных берегов Италии перевернулась лодка с десятками мигрантов, около 50 человек считаются пропавшими без вести. Торговое судно, проходившее мимо места аварии подобрало 12 человек. Также подобрали тело погибшей женщины.