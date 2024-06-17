Біля південних берегів Італії перекинувся човен з мігрантами, 50 вважають зниклими

Біля південних берегів Італії перекинувся човен з десятками мігрантів, близько 50 осіб вважаються зниклими і напевно загинули.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Торгове судно, що проходило повз місце аварії човна за приблизно сотню морських миль від берегів Калабрії, підібрало 12 осіб, які тримались на воді, серед них була вагітна жінка. Також підібрали тіло загиблої жінки. Людей передали італійській береговій охороні.

Зниклими вважаються близько 50 осіб.

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У районі аварії почали пошуково-рятувальну операцію, проте відтоді нікого не знаходили.

За словами врятованих, човен вирушив кілька днів тому від берегів Туреччини.

На початку червня в Егейському морі один мігрант загинув і п’ятеро постраждали через зіткнення їхнього човна з катером берегової охорони.

Нагадаємо, у Греції судять 9 громадян Єгипту, яким приписують відповідальність за загибель у морі сотень мігрантів.