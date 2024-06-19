Віцеканцлер Німеччини розповів, як на нього вплинула наявність предків-нацистів

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розповів про нацистське минуле своєї родини та те, як це вплинуло на нього.

Про це він розповів в інтерв’ю журналу Bunte, повідомляє "Європейська правда".

Прадід Габека, Вальтер Гранцов (1887-1952), належав до найближчого керівного кола нацистського диктатора Адольфа Гітлера і був близьким другом нацистського міністра пропаганди Йозефа Геббельса.

Він також був командиром бригади у сумнозвісній нацистській воєнізованій структурі СС і був засуджений як воєнний злочинець після Другої світової війни.

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Дід Габека, Курт Гранцов (1912-1952), також був нацистом і обіймав високу посаду оберштурмфюрера у воєнізованій групі штурмовиків СА.

"Навіть будучи підлітком, я інтенсивно займався історією своєї сім'ї", – сказав Габек.

Він додав, що часто говорив про нацистське минуле своєї родини з матір’ю і бабусею.

"Це була дуже особиста боротьба з почуттям провини за мого прадіда і мого діда. Це особисте протистояння допомогло сформувати моє політичне мислення, дії та висловлювання і досі покладає на мене політичну відповідальність", – зауважив віцеканцлер.

У квітні суд італійського міста Барі 16 квітня взяв до розгляду позов прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні проти 81-річного історика й прихильника лівих поглядів Лучано Канфори, який у 2022 році назвав її "неонацисткою в душі".

Нагадаємо, минулого року в Німеччині 98-річному чоловіку висунули звинувачення у співучасті у вбивствах понад 3300 осіб у нацистському концтаборі під час Другої світової війни.