Вице-канцлер Германии рассказал, как на него повлияло наличие предков-нацистов

Вице-канцлер Германии Роберт Габек рассказал о нацистском прошлом своей семьи и то, как это повлияло на него.

Об этом он рассказал в интервью журналу Bunte, сообщает "Европейская правда".

Прадед Габека, Вальтер Гранцов (1887-1952), принадлежал к ближайшему руководящему кругу нацистского диктатора Адольфа Гитлера и был близким другом нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.

Он также был командиром бригады в печально известной нацистской военизированной структуре СС и был осужден как военный преступник после Второй мировой войны.

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Дед Габека, Курт Гранцов (1912-1952), также был нацистом и занимал высокую должность оберштурмфюрера в военизированной группе штурмовиков СА.

"Даже будучи подростком, я интенсивно занимался историей своей семьи", – сказал Габек.

Он добавил, что часто говорил о нацистском прошлом своей семьи с матерью и бабушкой.

"Это была очень личная борьба с чувством вины за моего прадеда и моего деда. Это личное противостояние помогло сформировать мое политическое мышление, действия и высказывания и до сих пор возлагает на меня политическую ответственность", – отметил вице-канцлер.

В апреле суд итальянского города Бари 16 апреля принял к рассмотрению иск премьер-министра Джорджии Мелони против 81-летнего историка и сторонника левых взглядов Лучано Канфоры, который в 2022 году назвал ее "неонацисткой в душе".

Напомним, в прошлом году в Германии 98-летнему мужчине предъявили обвинение в соучастии в убийствах более 3300 человек в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.