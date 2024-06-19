Естонія придбає у Франції 12 САУ Caesar

Естонський державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підписав із французьким агентством оборонних закупівель DGA і компанією KNDS контракти на закупівлю 12 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу RKIK.

Контракти були підписані на виставці оборонної промисловості Eurosatory 2024 у Парижі.

"З огляду на надійність і ефективність Caesar у різних збройних конфліктах, зокрема у війні в Україні, можна сказати, що ми отримали найкраще рішення", – прокоментував керівник категорії озброєнь RKIK Раміль Ліпп.

Реклама:

САУ Caesar калібру 155 мм виробництва французького гіганта військової промисловості KNDS увійдуть до складу створюваного третього самохідного артилерійського батальйону, який діятиме під безпосереднім керівництвом Естонської дивізії.

Перші шість САУ надійдуть наприкінці цього року. Поставки триватимуть до середини 2025 року.

Крім того, договори дають змогу в майбутньому закупити ще САУ.

Раніше повідомляли, що Естонія спільно з Францією, Бельгією, Кіпром та Угорщиною підписала контракт на закупівлю зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral.

Нещодавно Франція підписала з Вірменією контракт на купівлю артилерійських установок Caesar.