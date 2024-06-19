Эстония приобретет у Франции 12 САУ Caesar

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал с французским агентством оборонных закупок DGA и компанией KNDS контракты на закупку 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу RKIK.

Контракты были подписаны на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже.

"Учитывая надежность и эффективность Caesar в различных вооруженных конфликтах, в частности в войне в Украине, можно сказать, что мы получили лучшее решение", – прокомментировал руководитель категории вооружений RKIK Рамиль Липп.

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САУ Caesar калибра 155 мм производства французского гиганта военной промышленности KNDS войдут в состав создаваемого третьего самоходного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным руководством Эстонской дивизии.

Первые шесть САУ поступят в конце этого года. Поставки продлятся до середины 2025 года.

Кроме того, договоры позволяют в будущем закупить еще САУ.

Ранее сообщалось, что Эстония совместно с Францией, Бельгией, Кипром и Венгрией подписала контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral.

Недавно Франция подписала с Арменией контракт на покупку артиллерийских установок Caesar.