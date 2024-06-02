У Німеччині скоїли напад на депутата від ХДС, який підтримує Україну

В німецькому місті Ален у землі Баден-Вюртемберг напередодні скоїли напад депутата Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріха Кізеветтера, відомого своєю підтримкою України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Інцидент трапився під час передвиборчого заходу. Біля агітаційного намету ХДС 55-річний чоловік почав ображати політика, потім напав на нього і повалив на землю.

Кізеветтер отримав легкі травми, медична допомога йому не знадобилася.

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"Я простояв там менше п'яти хвилин, коли він підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни". Після цього він штовхнув мене і звалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Побачивши це, він підбіг, вдарив мене і штовхнув у високу клумбу", – сказав Кізеветтера.

За даними місцевих ЗМІ, нападник – кандидат у депутати місцевої ради від нового виборчого списку Die Herzschrittmacher ("Кардіостимулятори") Петер Баур.

Кізеветтер – один із найбільших німецьких прихильників надання Україні максимальної військової допомоги.

Він, зокрема, закликав до того, щоб Захід узяв на себе протиповітряну оборону в західній частині України, а також до постачання Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus.