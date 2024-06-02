В Германии совершили нападение на депутата от ХДС, который поддерживает Украину

В немецком городе Ален в земле Баден-Вюртемберг накануне совершили нападение на депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, известного своей поддержкой Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия. Возле агитационной палатки ХДС 55-летний мужчина начал оскорблять политика, затем напал на него и повалил на землю.

Кизеветтер получил легкие травмы, медицинская помощь ему не понадобилась.

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"Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне и закричал, назвав меня „разжигателем войны". После этого он толкнул меня и свалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Увидев это, он подбежал, ударил меня и толкнул в высокую клумбу", – сказал Кизеветтера.

По данным местных СМИ, нападавший – кандидат в депутаты местного совета от нового избирательного списка Die Herzschrittmacher ("Кардиостимуляторы") Петер Баур.

Кизеветтер – один из крупнейших немецких сторонников предоставления Украине максимальной военной помощи.

Он, в частности, призвал к тому, чтобы Запад взял на себя противовоздушную оборону в западной части Украины, а также к поставке Германией Украине дальнобойных ракет Taurus.