Німецька опозиція закликала Сунака тиснути на Шольца щодо Taurus для України

Перед сьогоднішньою зустріччю канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Берліні фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликає главу британського уряду тиснути на німецького колегу щодо поставки Україні крилатих ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

На думку німецької опозиції, після схвалення у США законопроєкту про допомогу Україні з закликом про надання зброї більшої дальності відповідний тиск має чинитися і на німецьку владу.

"Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності", – сказав експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.

"Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus", – заявив він.

За словами політика, для України у 2024 році матеріальне питання є критичним.

Це буде перший візит Сунака до Німеччини.

Нагадаємо, у німецькому уряді запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Перед цим уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.