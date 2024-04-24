Німецька опозиція закликала Сунака тиснути на Шольца щодо Taurus для України
Перед сьогоднішньою зустріччю канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Берліні фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликає главу британського уряду тиснути на німецького колегу щодо поставки Україні крилатих ракет.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.
На думку німецької опозиції, після схвалення у США законопроєкту про допомогу Україні з закликом про надання зброї більшої дальності відповідний тиск має чинитися і на німецьку владу.
"Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності", – сказав експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.
"Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus", – заявив він.
За словами політика, для України у 2024 році матеріальне питання є критичним.
Це буде перший візит Сунака до Німеччини.
Нагадаємо, у німецькому уряді запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.
Перед цим уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.