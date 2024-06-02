Військові США повідомили про збитий безпілотник і ракети хуситів

Військовослужбовці США повідомили про збиття безпілотника та протикорабельних ракет, які були запущені підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

Про це йдеться у заяві Центрального командування армії США, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією американських військових, напередодні сили Центрального командування США знищили один безпілотний літальний апарат хуситів у південній частині Червоного моря.

Також американські військові "спостерігали падіння двох інших БПЛА в Червоне море".

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Про пошкодження американських, коаліційних або комерційних кораблів не повідомлялось.

Крім того, американські сили успішно знищили дві протикорабельні балістичні ракети хуситів в південній частині Червоного моря.

Балістичні ракети були випущені в напрямку есмінця ВМС США "Грейвлі" і були знищені в рамках самооборони.

Напередодні повідомлялося про знищення чотирьох безпілотників, які бойовики-хусити запускали в Червоне море.

Протягом доби 30 травня сили США знищили вісім безпілотників.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.