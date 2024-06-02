Военные США сообщили о сбитом беспилотнике и ракетах хуситов

Военнослужащие США сообщили о сбитии беспилотника и противокорабельных ракет, которые были запущены поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования армии США, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации американских военных, накануне силы Центрального командования США уничтожили один беспилотный летательный аппарат хуситов в южной части Красного моря.

Также американские военные "наблюдали падение двух других БПЛА в Красное море".

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О повреждении американских, коалиционных или коммерческих кораблей не сообщалось.

Кроме того, американские силы успешно уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря.

Баллистические ракеты были выпущены в направлении эсминца ВМС США "Грейвли" и были уничтожены в рамках самообороны.

Накануне сообщалось об уничтожении четырех беспилотников, которые боевики-хуситы запускали в Красное море.

В течение суток 30 мая силы США уничтожили восемь беспилотников.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов под конец 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.