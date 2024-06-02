У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами опинилися люди

У турецькому Стамбулі рятувальники намагаються звільнити людей з-під завалів після того, як в одному з районів міста обвалився багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рятувальники вручну розгрібали завали п'ятиповерхового будинку в районі Кучукчекмедже у європейській частині міста.

Anadolu

Anadolu

Семеро людей були витягнуті з-під завалів, в тому числі двоє отримали серйозні поранення, а ще двоє залишилися під будівлею, повідомив губернатор Стамбула Давут Гюль.

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Повідомлень про загиблих не надходило, додав він.

Офіс Гюля повідомив, що 36-річна будівля обвалилася о 8:40 ранку . Причина інциденту наразі невідома.

Нагадаємо, у квітні Пожежа охопила популярний нічний клуб Masquerade напередодні. Її жертвами стали 29 осіб.

Причиною пожежі, найімовірніше, стали іскри від зварювання, які спричинили загоряння.