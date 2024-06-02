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В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами оказались люди

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Новости — Воскресенье, 2 июня 2024, 19:24 — Ирина Кутелева

В турецком Стамбуле спасатели пытаются освободить людей из-под завалов после того, как в одном из районов города обрушился многоквартирный дом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Спасатели вручную разгребали завалы пятиэтажного дома в районе Кучукчекмедже в европейской части города.

 
Anadolu
 
Anadolu

Семь человек были извлечены из-под завалов, в том числе двое получили серьезные ранения, а еще двое остались под зданием, сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль.

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Сообщений о погибших не поступало, добавил он.

Офис Гюля сообщил, что 36-летнее здание обрушилось в 8:40 утра. Причина инцидента пока неизвестна.

Напомним, в апреле пожар охватил популярный ночной клуб Masquerade накануне. Его жертвами стали 29 человек.

Причиной пожара, скорее всего, являлись искры от сварки, которые вызвали вспышку горючего материала.

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Турция
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