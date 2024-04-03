ЗМІ назвали причину пожежі в нічному клубі Стамбула з десятками загиблих

Причиною пожежі в нічному клубі у Стамбулі, який перебував на ремонті, найімовірніше, стали іскри від зварювання, які спричинили загоряння.

Про це повідомляє AP з посиланням на місцеві ЗМІ, пише "Європейська правда".

Пожежа охопила популярний нічний клуб Masquerade напередодні. Її жертвами стали 29 осіб, ще одна людина серйозно постраждала.

Влада затримала дев'ять осіб для допиту, в тому числі менеджерів клубу і людей, відповідальних за ремонтні роботи.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив журналістам, що причина пожежі з'ясовується. Уряд призначив прокурорів і слідчих для розслідування інциденту.

Водночас одночасно декілька місцевих ЗМІ з посиланням на представників пожежної служби повідомили, що пожежа, ймовірно, була спричинена іскрами від зварювального апарату, який використовувався для встановлення звукоізоляції та оздоблювальних матеріалів.

Офіційні особи публічно не коментували причину пожежі.

Телеканал Haber Turk повідомив, що територія, де проводили ремонтні роботи, була схожа на "лабіринт", через що жертвам було важко знайти вихід.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що клуб не отримав необхідних дозволів на проведення ремонтних робіт.

Минулого тижня у Вільнюсі понад 12 годин гасили масштабну пожежу на автомобільному звалищі.

В лютому в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.