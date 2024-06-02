Біля Копенгагенського університету згорнули пропалестинський табір

Учасники акції "Студенти проти окупації", які розгорнули наметове містечко на території Копенгагенського університету на знак протесту проти дій Ізраїлю в секторі Гази, оголосили про завершення протесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Наметове містечко було встановлено на території Копенгагенського університету на початку травня. Демонстранти висунули шість вимог, серед яких – відмова від інвестицій в компанії, які ведуть діяльність на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.

У вівторок Копенгагенський університет оголосив, що більше не буде інвестувати у фонди, які мають у своєму портфелі акції Airbnb, Booking.com і eDreams.

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"Це не зовсім відповідає нашим вимогам, але ми змусили університет вилучити свої інвестиції з трьох компаній, що працюють у поселеннях", – прокоментувала DR News Олівія Зарт, представниця "Студентів проти окупації".

Тому, пояснила вона, демонстранти вирішили згорнути наметове містечко.

"Ми зрозуміли, що зробили все, що могли. Має сенс боротися далі з іншими інструментами", – сказала Зарт, не уточнивши, якими будуть ці інструменти.

В останні тижні студенти проводили акції протесту або розбивали табори у Фінляндії, Данії, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії, повторюючи пропалестинські протести в американських кампусах.

У Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.