Возле Копенгагенского университета свернули пропалестинский лагерь

Участники акции "Студенты против оккупации", которые развернули палаточный городок на территории Копенгагенского университета в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, объявили о завершении протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Палаточный городок был установлен на территории Копенгагенского университета в начале мая. Демонстранты выдвинули шесть требований, среди которых – отказ от инвестиций в компании, которые ведут деятельность на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Во вторник Копенгагенский университет объявил, что больше не будет инвестировать в фонды, которые имеют в своем портфеле акции Airbnb, Booking.com и eDreams.

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"Это не совсем соответствует нашим требованиям, но мы заставили университет изъять свои инвестиции из трех компаний, работающих в поселениях", – прокомментировала DR News Оливия Зарт, представитель "Студентов против оккупации".

Поэтому, пояснила она, демонстранты решили свернуть палаточный городок.

"Мы поняли, что сделали все, что могли. Имеет смысл бороться дальше с другими инструментами", – сказала Зарт, не уточнив, какими будут эти инструменты.

В последние недели студенты проводили акции протеста или разбивали лагеря в Финляндии, Дании, Италии, Испании, Франции и Великобритании, повторяя пропалестинские протесты в американских кампусах.

Во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.