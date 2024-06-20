Польща очікує на нову угоду з Південною Кореєю щодо поставок зброї

Польща, ймовірно, підпише у вересні контракт з Південною Кореєю на поставку більшої кількості озброєнь, зокрема танків K2.

Як пише "Європейська правда про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш, повідомляє Reuters.

Він додав, що переговори про фінансування "дуже близькі до завершення".

Попередній уряд Польщі підписав угоди про постачання зброї з Південною Кореєю в рамках прагнення зміцнити свою армію у відповідь на російське вторгнення в Україну в 2022 році, але виникли проблеми з фінансуванням контрактів.

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За словами міністра, нова угода передбачає поставку загалом 180 танків К2. Перша партія зі 180 танків вже поставлена.

Він додав, що сподівається, що частина танків, передбачених вересневою угодою, може бути виготовлена за південнокорейською ліцензією в Польщі.

Напередодні Румунія оголосила про плани придбати у Південної Кореї самохідні артилерійські установки K9 Thunder.

Самохідні гаубиці з Південної Кореї раніше закупили для своїх військ, зокрема, Польща та Естонія.