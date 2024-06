Румунія закупить у Південної Кореї САУ K9 майже на $1 млрд

Румунія оголосила про плани придбати у Південної Кореї самохідні артилерійські установки K9 Thunder.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Про закупівлю гаубиць йшлося на зустрічі міністра оборони Румунії Анджела Тилвара з південнокорейським колегою Вон Сік Шином у Бухаресті.

Зокрема, на зустрічі очільник Міноборони Румунії привітав визначення компанії Hanwha Aerospace Co. Ltd. Ltd. переможцем конкурсного відбору на закупівлю Румунією трьох 155-мм гаубичних систем батальйонного рівня, в тому числі 54 самохідних гаубиць K9 Thunder, допоміжного обладнання і початкової кількості спеціальних боєприпасів.

За даними південнокорейських ЗМІ, вартість озброєння становитиме 920 мільйонів доларів.

Самохідні гаубиці з Південної Кореї раніше закупили для своїх військ, зокрема, Польща та Естонія.

У жовтні минулого року стало відомо, що Румунія вирішила придбати у США партію найсучасніших винищувачів F-35.