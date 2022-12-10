В Естонію прибула чергова партія південнокорейських САУ K9

В Естонії у суботу прибули шість самохідних артилерійських установок K9 Kõu, які у Південній Кореї замовив Державний центр оборонних інвестицій (RKIK).

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Техніку було доставлено у порт Палдіскі. Раніше в Естонію з Південної Кореї доставили 12 артилерійських установок, що значно поліпшило вогневі можливості Сил оборони Естонії.

Перші самохідні артилерійські гармати K9 Kõu прибули в Естонію 2020 року.

"Згідно з планом розвитку державної оборони, протягом чотирьох років із Південної Кореї в Естонію буде доставлено 24 артилерійські установки загальною вартістю 81,5 млн євро. У вартість також входить навчання інструкторів та обслуговуючого персоналу, спеціальні інструменти та запасні частини", - сказав керівник відділу броньованих транспортних засобів і техніки RKIK Кармо Саар.

Крім того, було ухвалено рішення закупити в найближчі роки ще 12 артилерійських установок, що зробить ударний кулак Сил оборони ще потужнішим, додав Саар.

За словами командувача артилерійського батальйону підполковника Аллана Райдма, системи озброєння, що надходять, є важливим доповненням до наявних артилерійських систем і значним внеском у підвищення боєздатності Збройних сил Естонії.

Нагадаємо, у грудні до Польщі доставили першу партію придбаного у Південної Кореї озброєння – до неї увійшли танки K2 Black Panther та самохідні гаубиці K9 Thunder.