Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Естонію прибула чергова партія південнокорейських САУ K9

Субота, 10 грудня 2022, 18:21

В Естонії у суботу прибули шість самохідних артилерійських установок K9 Kõu, які у Південній Кореї замовив Державний центр оборонних інвестицій (RKIK).

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Техніку було доставлено у порт Палдіскі. Раніше в Естонію з Південної Кореї доставили 12 артилерійських установок, що значно поліпшило вогневі можливості Сил оборони Естонії.

Перші самохідні артилерійські гармати K9 Kõu прибули в Естонію 2020 року.

"Згідно з планом розвитку державної оборони, протягом чотирьох років із Південної Кореї в Естонію буде доставлено 24 артилерійські установки загальною вартістю 81,5 млн євро. У вартість також входить навчання інструкторів та обслуговуючого персоналу, спеціальні інструменти та запасні частини", - сказав керівник відділу броньованих транспортних засобів і техніки RKIK Кармо Саар.

Крім того, було ухвалено рішення закупити в найближчі роки ще 12 артилерійських установок, що зробить ударний кулак Сил оборони ще потужнішим, додав Саар.

За словами командувача артилерійського батальйону підполковника Аллана Райдма, системи озброєння, що надходять, є важливим доповненням до наявних артилерійських систем і значним внеском у підвищення боєздатності Збройних сил Естонії.

Нагадаємо, у грудні до Польщі доставили першу партію придбаного у Південної Кореї озброєння – до неї увійшли танки K2 Black Panther та самохідні гаубиці K9 Thunder.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ

Статті

"Шукати ворогів серед друзів – погана звичка, яку ми успадкували". Інтерв’ю соратника Орбана

Жолт Немет: "Напевно, на українському політичному керівництві лежить частина вини за ту ситуацію, що склалася у наших відносинах".
9 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Боротьба за українців: чому Польща лідирує у залученні працівників з України

Варшава розуміє, що не може конкурувати із Заходом рівнем зарплат, натомість може запропонувати приязні процедури, інфраструктуру для українських біженців – і в результаті виграє.
9 грудня 2022 — Марія Кузенко, міграційна платформа EWL

Генератори надії: як жителі міст Європи можуть допомогти українцям

Великі та малі міста Європи пожертвують запасні генератори та запчастини для електромереж, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.
9 грудня 2022 — Роберта Метсола, голова Європейського парламенту