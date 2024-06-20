Польша ожидает новое соглашение с Южной Кореей по поставкам оружия

Польша, вероятно, подпишет в сентябре контракт с Южной Кореей на поставку большего количества вооружений, в частности танков K2.

Как пишет "Европейская правда" об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш, сообщает Reuters.

Он добавил, что переговоры о финансировании "очень близки к завершению".

Предыдущее правительство Польши подписало соглашения о поставках оружия с Южной Кореей в рамках стремления укрепить свою армию в ответ на российское вторжение в Украину в 2022 году, но возникли проблемы с финансированием контрактов.

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По словам министра, новое соглашение предусматривает поставку в общей сложности 180 танков К2. Первая партия из 180 танков уже поставлена.

Он добавил, что надеется, что часть танков, предусмотренных сентябрьским соглашением, может быть изготовлена по южнокорейской лицензии в Польше.

Накануне Румыния объявила о планах приобрести у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки K9 Thunder.

Самоходные гаубицы из Южной Кореи ранее закупили для своих войск, в частности, Польша и Эстония.