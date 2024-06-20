У Польщі кілька будинків постраждали через тренування винищувача МіГ-29

У Польщі у четвер звукова хвиля від низького прольоту винищувача пошкодила покрівлі кількох будинків, армія перепросила за інцидент.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували в X (Twitter) Головного командування Збройних сил Польщі.

Інцидент стався на півночі Польщі біля села Шаленець, що поблизу міста Мальборк під Гданськом, близько 10 години ранку 20 червня.

Винищувач МіГ-29 з 22-ї бази тактичної авіації здійснював тренувальний політ і подолав звуковий бар’єр, пролітаючи біля населеного пункту на висоті близько 300 метрів.

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"Внаслідок впливу звукової хвилі пошкоджено покрівлі кількох будинків. Відділ військової поліції у Мальборку та Державна комісія розслідування авіаційних інцидентів виконують дії, передбачені відповідними процедурами", – зазначили у війську, додавши також, що компенсують відновлення пошкодженого майна.

Нагадаємо, у серпні 2023 року винищувачі F-16 перетнули звуковий бар’єр під час тренування в районі польського міста Радом, що налякало місцевих мешканців.

У 2020 році схожа подія сталася над Парижем.