Мешканців міста в Польщі налякали звуки вибухів, коли F-16 перетнули звуковий бар’єр

Влада польського міста Радом звернеться до військових та Міністерства оборони за поясненнями у зв'язку з тренувальними польотами літаків F-16 напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Жителі міста були стривожені звуками двох потужних вибухів. По тривозі були підняті міські служби. Виявилося, що це був результат перетину звукового бар'єра парою винищувачів.

Влада Радома вимагає пояснень, оскільки військові не попередили мешканців про навчання. Люди викликали поліцію і пожежників.

Заступник мера Радома Матеуш Тичинський зазначив, що він не вимагає інформації про такі польоти в бойовій ситуації.

"З іншого боку, якщо це навчальний політ, ми б очікували, що мешканці міста будуть попереджені. Ми знаємо, який зараз час. Ми знаємо, що звук вибухів у небі навряд чи асоціюється з безпекою", – додав Тичинський.

Капітан Ева Злотницька з Оперативного командування Збройних сил повідомила, що це був звичайний, запланований політ. Однак вона пояснила, що військові проводять багато таких операцій щодня, і про все повідомити неможливо.

"Вибух – це звичайна рутина. Я теж живу в районі, де цей гуркіт досить чутно. Треба іноді набратися терпіння і дозволити нашим військовим тренуватися", – закликала Злотницька.

У вівторок після 18.30 на гарячу лінію RMF FM надійшло кілька повідомлень про два гучні вибухи в районі Радома.

Шум було чути в радіусі понад 70 кілометрів на захід і схід від Радома.

"МВС має поінформувати мешканців через ЗМІ, тому що в нашому селі пів села вийшло на вулицю, була паніка. Це був один великий вибух. Я був удома, і будинок затрясся ", – зазначив житель гміни Черневіце біля Радома.

Нагадаємо, 15 серпня у Варшаві до Дня Війська Польського відбувся масштабний військовий парад – найбільший після завершення холодної війни в минулому столітті.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Вона пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити близько 4% цьогорічного ВВП на оборону.