В Польше несколько домов пострадали из-за тренировки МиГ-29

В Польше в четверг звуковая волна от низкого пролета истребителя повредила кровли нескольких домов, армия извинилась за инцидент.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в X (Twitter) Главного командования Вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел на севере Польши возле села Шаленец, что возле города Мальборк под Гданьском, около 10 часов утра 20 июня.

Истребитель МиГ-29 с 22-й базы тактической авиации совершал тренировочный полет и преодолел звуковой барьер, пролетая возле населенного пункта на высоте около 300 метров.

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"В результате воздействия звуковой волны повреждены кровли нескольких домов. Отдел военной полиции в Мальборке и Государственная комиссия по расследованию авиационных инцидентов выполняют действия, предусмотренные соответствующими процедурами", – отметили в войске, добавив также, что компенсируют восстановление поврежденного имущества.

Напомним, в августе 2023 года истребители F-16 преодолели звуковой барьер во время тренировки в районе польского города Радом, что напугало местных жителей.

В 2020 году похожее событие произошло над Парижем.