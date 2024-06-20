У Франції партія Ле Пен та ліві випереджають блок Макрона перед виборами

Ультраправе "Національне об’єднання" у Франції залишається лідером симпатій за десять днів до дострокових парламентських виборів, на яких партія президента Емманюеля Макрона може опинитись третьою.

Про це свідчить опитування агенції IFOP для французьких видань Le Figaro, Sud Radio та LCI, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, популярність "Національного об’єднання" на чолі з Джорданом Барделлою, яке асоціюється з його де-факто лідеркою Марін Ле Пен, наразі становить 34%. Це на 15 відсоткових пунктів більше, ніж на останніх виборах 2022 року.

Друге місце в опитуванні IFOP посів нещодавно створений альянс лівих і крайніх лівих партій "Новий народний фронт", який підтримали 29% респондентів.

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Блок правоцентристських партій "Разом", пов’язаний із французьким президентом Емманюелем Макроном, може претендувати тільки на 22%.

Решта партій суттєво відстають: праві "Республіканці", які перебувають у кризі через рішення лідера Еріка Сіотті об’єднатись із "Національним об’єднанням", отримують тільки 6%; крайня права "Реконкіста" Еріка Земмура – 2%, інші дрібні ліві або центристські партії – не більше 1%.

Водночас, згідно з опитуванням IFOP, явка на прийдешніх парламентських виборах може становити 64% – на 15 відсоткових пунктів більше, ніж на виборах 2022 року.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".