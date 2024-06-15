Суд у Франції призупинив виключення лідера правих, який пропонував альянс із Ле Пен

Суд Парижа напередодні, 15 червня, скасував рішення політичного комітету правої французької партії "Республіканці" про виключення лідера Еріка Сіотті, який пропонував об’єднати сили з ультраправими на чолі з Марін Ле Пен на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Паризький суд постановив призупинити дію "двох остаточних рішень про виключення Еріка Сіотті, винесених 12 і 14 червня", уточнивши, що це призупинення дійсне лише "до винесення остаточного рішення по суті справи".

Це рішення дозволяє Сіотті зберегти право на використання бренду "Республіканців" і може ускладнити процес висунення кандидатів від партії на парламентські вибори, який має завершитися до вечора неділі, 16 червня.

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Сам Сіотті в коментарі AFP заявив, що задоволений рішенням суду.

"Для мене це рішення було правовою істиною; те, що було зроблено, було самодіяльністю і спробою захоплення влади, яка не мала жодних правових підстав", – наполягає політик.

скандал почався на початку тижня, коли Ерік Сіотті оголосив про об'єднання "Республіканців" із "Національним об'єднанням" для спільної перемоги над партією Емманюеля Макрона на дострокових парламентських виборах.

Але ця пропозиція обурила ключових партійців "Республіканців", зокрема кандидата в президенти 2022 року Валері Пекрес і очільника Сенату Жерара Ларше. У середу політичний комітет партії зібрався окремо від Сіотті й ухвалив рішення виключити його з політсили.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур). Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".