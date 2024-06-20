Во Франции партия Ле Пен и левые опережают блок Макрона перед выборами

Ультраправое "Национальное объединение" во Франции остается лидером симпатий за десять дней до досрочных парламентских выборов, на которых партия президента Эмманюэля Макрона может оказаться третьей.

Об этом свидетельствует опрос агентства IFOP для французских изданий Le Figaro, Sud Radio и LCI, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, популярность "Национального объединения" во главе с Джорданом Барделлой, которое ассоциируется с его де-факто лидером Марин Ле Пен, сейчас составляет 34%. Это на 15 процентных пунктов больше, чем на последних выборах 2022 года.

Второе место в опросе IFOP занял недавно созданный альянс левых и крайне левых партий "Новый народный фронт", который поддержали 29% респондентов.

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Блок правоцентристских партий "Вместе", связанный с французским президентом Эмманюэлем Макроном, может претендовать только на 22%.

Остальные партии существенно отстают: правые "Республиканцы", которые находятся в кризисе из-за решения лидера Эрика Сиотти объединиться с "Национальным объединением", получают только 6%; крайне правая "Реконкиста" Эрика Земмура – 2%, другие мелкие левые или центристские партии – не более 1%.

В то же время, согласно опросу IFOP, явка на грядущих парламентских выборах может составить 64% – на 15 процентных пунктов больше, чем на выборах 2022 года.

Напомним, Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".