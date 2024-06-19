Макрон: Дострокові вибори були необхідні, щоб уникнути хаосу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна опинилася б у хаосі, якби він не оголосив дострокові парламентські вибори після того, як його партія зазнала поразки від ультраправого "Національного об'єднання" на євровиборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

За його словами, розпуск Національних зборів був "найважчим, найсерйознішим, але найвідповідальнішим" рішенням після поразки його партії на виборах до Європарламенту.

"Без розпуску був би хаос", – сказав він, додавши, що "мовчазна більшість" виборців виступає проти "безладу" політичних екстремістів.

Реклама:

Згідно з опитуванням компанії IFOP для телеканалу LCI, на парламентських виборах 30 червня за "Національне об'єднання" мають намір проголосувати 33% респондентів, за альянс лівих сил – 28%, водночас за центристів Макрона – лише 18%.

Напередодні формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що хоче очолювати потенційний уряд правих лише у разі, якщо вони візьмуть абсолютну більшість – щоб не йти на "колаборацію з Макроном".

Нагадаємо, перемовини про співпрацю між ультраправою "Реконкістою" Земмура та "Національним об'єднанням" зірвалися.

Натомість у лавах правих "Республіканців" стався розкол після того, як їхній лідер Ерік Сіотті заявив про готовність до альянсу з "Національним об'єднанням" Ле Пен.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".