Кулеба закликав союзників слідом за Румунією передати Україні Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Румунії за рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot і закликав інших союзників наслідувати її приклад.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

Голова МЗС подякував румунській колезі Лумініці Одобеску за "особистий внесок" у рішення передати Україні систему ППО Patriot, додавши, що це "допоможе захистити небо, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру України від постійних російських атак".

"Це також зміцнить безпеку всього нашого регіону. Кожного разу, коли ми збиваємо російську ракету, що летить на захід в Україну, ми також усуваємо потенційну загрозу для наших європейських сусідів", – нагадав він.

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Кулеба закликав усіх партнерів України наслідувати приклад Румунії і "надати додаткові системи ППО Patriot та інші системи протиповітряної оборони, а також забезпечити постійне постачання перехоплювачів для них".

"Разом ми повинні перемогти російський повітряний терор", – підсумував він.

Нагадаємо, у Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot, попри те, що румунське Міністерство оборони не схвалювало такого кроку.

Тим часом Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет до систем Patriot і NASAMS Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення.