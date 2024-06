Зеленський подякував Румунії за Patriot для України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Румунії за ухвалене після тривалих сумнівів рішення передати одну з двох наявних у неї систем Patriot Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив подяку Румунії та румунському президенту Клаусу Йоганнісу за рішення щодо передачі Україні комплексу Patriot.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…

