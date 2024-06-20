Зеленський подякував Румунії за Patriot для України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Румунії за ухвалене після тривалих сумнівів рішення передати одну з двох наявних у неї систем Patriot Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив подяку Румунії та румунському президенту Клаусу Йоганнісу за рішення щодо передачі Україні комплексу Patriot.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian… Реклама: June 20, 2024

"Цей надважливий внесок посилить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей та критично важливу інфраструктуру від російського повітряного терору. Ціную рішуче лідерство Румунії та принципову підтримку України. Важливо, що цей крок зміцнює безпеку не лише України, а й усього нашого регіону та Європи", – зазначив президент.

Він додав, що успіхи у відбитті російської агресії зараз, в Україні, запобігають потенційній агресії Росії проти інших сусідів у майбутньому.

Нагадаємо, у Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot, попри те, що румунське Міністерство оборони не схвалювало такого кроку.

Переговори про можливе надання Україні системи Patriot розпочалися на початку травня, коли президент Йоганніс обговорив це питання з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.

У травні Йоганніс підкреслив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони" і наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона повинна отримати щось натомість".

На той час Румунія мала лише одну активну систему Patriot, але 14 червня була введена в експлуатацію друга система, третю Румунія має отримати до кінця року і четверту – на початку наступного року