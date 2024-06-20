Кулеба призвал союзников вслед за Румынией передать Украине Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Румынию за решение передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot и призвал других союзников последовать ее примеру.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

Глава МИД поблагодарил румынскую коллегу Луминику Одобеску за "личный вклад" в решение передать Украине систему ПВО Patriot, добавив, что это "поможет защитить небо, гражданское население и критически важную инфраструктуру Украины от постоянных российских атак".

"Это также укрепит безопасность всего нашего региона. Каждый раз, когда мы сбиваем российскую ракету, летящую на запад в Украину, мы также устраняем потенциальную угрозу для наших европейских соседей", – напомнил он.

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Кулеба призвал всех партнеров Украины последовать примеру Румынии и "предоставить дополнительные системы ПВО Patriot и другие системы противовоздушной обороны, а также обеспечить постоянные поставки перехватчиков для них".

"Вместе мы должны победить российский воздушный террор", – подытожил он.

Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot, несмотря на то, что румынское Министерство обороны не одобряло такого шага.

Между тем Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят приоритет поставке зенитных ракет к системам Patriot и NASAMS Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы.