США постачатимуть ракети до Patriot і NASAMS Україні в пріоритетному порядку

Білий дім 20 червня підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення.

Про це журналістам заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За його словами, уряд США ухвалив "важке, але необхідне рішення" про зміну пріоритетів найближчих запланованих поставок іноземної військової продукції іншим країнам на користь України.

Серед них Кірбі згадав "ракети до Patriot і NASAMS".

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Низка ЗМІ, зокрема Financial Times, раніше анонсували, що США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Напередодні повідомляли, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.