Вперше за 8 років головним торговельним партнером Німеччини стали США, а не Китай

Тенденція, згідно з якою Китай був головним торговельним партнером Німеччини протягом восьми років поспіль, порушилась.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно з офіційними даними, 60 млрд євро торгівлі Німеччини з Китаєм у першому кварталі 2024 року були меншими, ніж 63 млрд євро загального обсягу торгівлі зі США.

Опубліковані в п'ятницю дані засвідчують, що у травні німецький експорт до Китаю впав на 14% порівняно з минулим роком, тоді як експорт до США зріс на 4,1%.

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Водночас також у п'ятницю розпочинається візит міністра економіки ФРН Роберта Габека до Китаю.

Очікують, що він намагатиметься пояснити посадовцям КНР нещодавнє оголошення ЄС про мита на китайські електромобілі, щоб зменшити ризик відповідної реакції з боку Пекіна, який може завдати шкоди німецькому експорту до цієї країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.

Минулого тижня Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.

Запровадження мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.